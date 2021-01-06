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В ходе беспорядков в США пострадали несколько полицейских

Автор: Игорь Литвиненко

В ходе беспорядков в здании Капитолия США пострадали несколько правоохранителей. Как минимум один из них был госпитализирован.

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Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что несколько правоохранителей были ранены в результате столкновений со сторонниками президента США Дональда Трампа.

Напомним, в Вашингтоне сторонники Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия США. Сегодня должно было пройти заседание американского Конгресса, чтобы утвердить результаты выборов президента США. По предварительным результатам победу в ходе выборов одержал Джо Байден. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.

Ранее РБК-Украина писало, что в здании Конгресса США произошла стрельба. Ранение получила женщина. Она находится в критическом состоянии.

Также сообщалось, что президент Дональд Трамп поручил ввести Национальную гвардию в Вашингтон. Ожидается, что в ближайшее время к Капитолию прибудет более тысячи солдат.

Отметим, на фоне беспорядков в Вашингтоне обе палаты Конгресса США прервали заседание.

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