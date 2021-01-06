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В ході безладів в США постраждали декілька поліцейських

Автор: Игорь Литвиненко

У ході заворушень у будівлі Капітолію США постраждали кілька правоохоронців. Як мінімум один з них був госпіталізований.

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Про це повідомляє CNN.

Наголошується, що кілька правоохоронців були поранені в результаті зіткнень із прихильниками президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, у Вашингтоні прихильники Трампа влаштували масштабну акцію протесту біля Капітолію США. Сьогодні мало відбутися засідання американського Конгресу, щоб затвердити результати виборів президента США. За попередніми результатами перемогу в ході виборів здобув Джо Байден. Протест переріс у сутички з силовиками, а потім демонстранти прорвалися до будівлі Капітолію.

Раніше РБК-Україна писало, що в будівлі Конгресу США сталася стрілянина. Поранення отримала жінка. Вона знаходиться в критичному стані.

Також повідомлялося, що президент Дональд Трамп доручив ввести Національну гвардію в Вашингтон. Очікується, що найближчим часом до Капітолія прибуде більше тисячі солдатів.

Зазначимо, на тлі заворушень у Вашингтоні обидві палати Конгресу США перервали засідання.

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