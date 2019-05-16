Ход патриарха: есть ли угроза раскола в Православной церкви Украины

Православная церковь Украины (ПЦУ), созданная в середине декабря, получила автокефалию – церковную независимость, от Константинопольского патриархата в начале этого года. Избранный предстоятель церкви митрополит Епифаний перед Рождеством отправился в Стамбул, где получил из рук патриарха Варфоломея томос – указ об автокефалии.

Среди прочих факторов, тормозивших процесс создания автокефалии, собеседники РБК-Украина в различных церковных кругах нередко называли личность тогдашнего предстоятеля УПЦ (КП) Филарета. Но обычно об этом рассказывалось "для общего понимания ситуации", а не для публикации. Ведь источники резонно опасались, что это сыграет на руку противникам независимости украинской церкви как таковой.

Для не особо информированного о внутрицерковных делах человека "фактор Филарета" в негативной коннотации может показаться странной вещью. Ведь именно он – безусловно, самый известный и для многих самый авторитетный церковный деятель в стране. Филарет приложил массу сил для сохранения и развития УПЦ (КП) во времена независимости и пользуется едва ли самым высоким уровнем доверия во всем украинском обществе в целом. Долгое время именно Филарет считался чуть ли не безальтернативным кандидатом на роль главы новой, уже поместной церкви.

Но на самом деле ситуация была куда сложнее. "У нас Филарет – это личность с огромным знаком "плюс". Но в глазах других церквей у него такой же огромный знак "минус", - рассказывал РБК-Украина зимой прошлого года один из нынешних архиереев ПЦУ.

Сколько сил к ухудшению имиджа "украинских раскольников" и их предстоятеля за долгие годы приложила Москва – это отдельный вопрос. Но ситуация выглядела так, что с Филаретом во главе новая украинская церковь фактически не имела шансов на международное признание, приходы УПЦ (МП) в "филаретовскую" церковь тоже не спешили бы переходить. Это отлично понимали и во Вселенском патриархате, и в содействующей процессам украинской власти.

Потому был придуман компромиссный вариант, при котором Филарет в новой структуре получит символический статус "почетного патриарха", с признанием всех его заслуг – но фактически руководить церковью он уже не будет. Филарет в ответ требовал гарантий сохранения влияния, главная из которых – руководить украинской церковью будет "его человек", которым стал духовный воспитанник патриарха, митрополит Епифаний.

Многолетние обиды и недоверие всех участников процесса, в первую очередь со стороны Украины, несколько раз ставило декабрьский поместный собор на грань срыва. Усилиями Петра Порошенко и Андрея Парубия удалось уговорить авторитетного в УПЦ (КП) митрополита Михаила снять свою кандидатуру с выборов. И главой церкви стал Епифаний.

Казалось, что история успешно закончилась, особенно с получением томоса об автокефалии в начале этого года. Петр Порошенко провел по стране томос-тур, но ожидаемого рейтингового эффекта от него не получил, и церковная тема очень быстро выпала из повестки дня.

На скандалы вокруг формирования синода новой церкви, как и заявления "почетного патриарха" Филарета о его недовольстве сложившейся в ПЦУ ситуацией и собственным статусом внимания почти никто не обращал. По крайней мере, так было до прошлой недели, когда Филарет решил перейти к более активным действиям, и в новостях замелькало слово "раскол".

Почему это случилось именно сейчас? Наверняка, свою роль сыграла и текущая политическая ситуация: потеря власти Петром Порошенко, как главным политическим лоббистом ПЦУ, и скорое президентство Владимира Зеленского. Последнего Филарет быстро поздравил с победой на выборах, заявил, что шутку про "термос" ему простили, а потом отдельно упомянул в своем вторничном обращении "ко всей украинской православной пастве". И не только его, но и "бизнесмена И.В. Коломойского".

На 14 мая, на традиционное для УПЦ (КП) молитвенное празднество в честь священномученика Макария во Владимирском соборе, Филарет назначил "смотр сил". Именно так это восприняли в окружении Епифания. Приглашения Филарет отправил почти всем архиереям ПЦУ, причем на бланках УПЦ (КП), но самого Епифания почему-то пригласить "забыл". Это стало сигналом к началу открытого противостояния. К Филарету приехали лишь четверо епископов из более чем шестидесяти. Но на том история не закончилась – во вторник он опубликовал свое "обращение к пастве", а в среду – вышел на пресс-конференцию.

Позиция Филарета

Какие главные заявления сделал Филарет? Основное – о том, что УПЦ (КП) продолжает существовать, и он сам его дальше возглавляет. "Киевский патриархат не надо восстанавливать, потому что он был, есть и будет", - заявил Филарет. Он обосновывает это тем, что решения о ликвидации УПЦ (КП) никем так и не было принято.

В трактовке Филарета события середины декабря выглядели следующим образом. Вселенский патриархат потребовал ликвидации УПЦ (КП), чтобы украинская церковь могла войти в его состав в качестве киевской митрополии, и Филарет на это согласился. 15 декабря прошел поместный собор – но не украинской автокефальной церкви, а митрополии в составе Константинопольского патриархата. Далее эта митрополия получила от Варфоломея томос об автокефалии и стала независимой церковью.

При этом сам Киевский патриархат никуда не исчез, и продолжил существовать в рамках ПЦУ. Госрегистрацию УПЦ (КП) при этом никто не отменял. Соответственно, "для всего мира" украинская церковь – это митрополия, а "внутри Украины" – Киевский патриархат с Филаретом во главе.

Киевская патриархия действительно существует как юрлицо, при этом не находится в состоянии ликвидации. Но и во Вселенском патриархате, и в Минкультуры Украины заявляли, что УПЦ (КП) добровольно самораспустилась и прекратила существование. Аналогичную позицию занял и предстоятель ПЦУ Епифаний. Они апеллируют к тому, что Киевский патриархат 15 декабря принял постановление о роспуске, соответствующий документ есть в открытом доступе, за подписью Филарета и других архиереев УПЦ (КП). "Наш отказ от статуса патриархата был чисто ситуативным", - поясняет Филарет.

В Константинопольском патриархате ранее заявляли, что украинская церковь в перспективе вполне может повысить свой статус до патриархата. Фактически, для этого требуются два условия – объединение в рядах ПЦУ большинства украинских православных (то есть, гораздо более массовый, чем сейчас переход к ней общин УПЦ (МП) и признание со стороны других поместных церквей. При этом, оба процесса взаимосвязаны. Пока приходы УПЦ (МП) остаются в лоне своей церкви, ПЦУ сложно добиваться международного признания. А отсутствие этого признания тормозит процесс перехода общин.

Другая важная претензия Филарета – о нарушении договоренностей, которых он якобы достиг с Епифанием, архиереями и лично Порошенко перед собором 15 декабря. "Была договоренность не только с Епифанием и президентом, но и с архиереями, что после получения томоса я как патриарх буду управлять церковью внутри Украины, а вовне будет представлять эту церковь митрополит Епифаний. Такая была договоренность", – сказал Филарет.

На пресс-конференции в ответ на вопрос РБК-Украина он уточнил, что эти договоренности были лишь устными. "Письменно мы не подписывали, потому что я доверял. И президенту доверял, и Епифанию доверял. А они обманули", - возмущался Филарет.

Ни в томосе, ни в уставе ПЦУ ни о каком патриаршем статусе речи нет, тем более, там не предусмотрены обширные полномочия Филарета в руководстве церковью. Официально церковью руководит Епифаний и синод ПЦУ, за Филаретом лишь закреплен статус постоянного члена синода, руководящего столичными приходами. И о "почетном патриархе", как стало принято называть Филарета, в этих документах ничего не указано. К слову, еще до получения томоса Филарет направил Варфоломею письмо, в котором сообщил, что отказывается от любых должностей в ПЦУ, кроме места в синоде. На прямой вопрос об этом Филарет заверил, что "Вселенского патриарха не обманул".

Также Филарет достаточно резко высказался о митрополите Епифании, заявив, что тот не является самостоятельной фигурой, а за ним "кто-то стоит". "Если бы я знал то, что происходит, я бы его не выдвигал бы. Я доверял ему, что он будет идти прямой дорогой, а не пойдет кривыми дорогами. Я этого не предполагал, потому что я доверял ему стопроцентно. Если бы я за него не боролся на соборе, он бы предстоятелем ни был", - сказал "почетный патриарх".

По информации РБК-Украина, Епифаний фактически с первых шагов в руководстве церковью действительно стал вести себя как самостоятельная фигура, к вящему неудовольствию и удивлению Филарета, который вполне обоснованно считал, что своей стремительной карьерой Епифаний обязан ему лично.

Наконец, Филарет заявил, что устав церкви надо будет серьезно поменять. По его словам, принятый на поместном соборе устав – это "устав греческой церкви", который действовал лишь до получения томоса. А далее уже независимая ПЦУ должна наработать собственный устав, без согласования и даже без оглядки на Константинопольский патриархат, считает он. Конкретные пожелания Филарет на пресс-конференции озвучивать не стал, но его идеи давно известны.

Во-первых, это изменения принципа формирования синода, где сейчас есть лишь три постоянных члена, остальные – временные, срок полномочий каждого архиерея – один год. Филарет предлагает увеличить количество постоянных членов "церковного правительства", как это было в УПЦ (КП). Критики такой идеи давно обозвали такой синод "митрополитбюро", она практикуется в РПЦ, в отличие от греческих церквей, по образцу которых и написали устав ПЦУ.

Во-вторых, Филарет хочет решить вопрос с зарубежными приходами ПЦУ, которые, согласно условиям томоса, должны перейти в подчинение Вселенского патриархата. Впрочем, многие из них не спешат это делать. Здесь стоит вспомнить, что трое из четырех епископов, прибывших по приглашению Филарета во Владимирский собор 14 мая, как раз представляют епархии, расположенные на территории РФ.

При создании ПЦУ много раз повторялось, что радикальные изменения ее устава могут привести к потере томоса, но Филарет в это не верит. "Томос отберут или не отберут – это не от нас зависит. Я не верю, что Вселенский патриарх отберет томос, потому что это удар по самому Вселенскому патриарху", - сказал он. По информации РБК-Украина, происходящие в украинской церкви процессы, а также выдвигаемые Филаретом и другими архиереями идеи насчет устава ПЦУ, давно вызывают беспокойство патриарха Варфоломея, но к таким радикальным шагам, как отзыв томоса, на Фанаре действительно не готовы.

Сам Филарет во время пресс-конференции бесчисленное количество раз повторил, что его главная цель – это "единство украинской церкви".

Борьба продолжается

Как ситуация может развиваться дальше? Обращение Филарета и его пресс-конференцию митрополит Епифаний пока оставил без комментариев. Ранее он выступал в достаточно примирительном тоне, впрочем, отмечая, что с отдельными высказываниями Филарета "трудно согласиться". Потребности созывать поместный собор и менять устав глава ПЦУ не видит.

Судя по всему, кулуарная борьба пока не прекратится. Следующие ключевые даты – 24-25 мая, когда должен состояться синод и празднование именин Епифания с участием всего епископата. Возможно, именно тогда и состоится попытка провести хотя бы архиерейский собор, который в свою очередь, может назначить собор поместный для внесения изменений в устав церкви.

Сможет ли Филарет к тому моменту сплотить вокруг себя достаточное для этого количество единомышленников – вопрос пока открытый. Митрополит Луцкий и Волынский Михаил, которого принято считать одним из лидеров внутрицерковной оппозиции и вероятным союзником Филарета, в интервью изданию "Главком" заявил, что устав ПЦУ в изменениях не нуждается, а Киевский патриархат прекратил существование. Иными словами, Михаил не поддержал Филарета по двум ключевым для последнего тезисам.

Многие церковные публицисты активно пишут в последние дни, что возможный "раскол" в случае, если с Филаретом из ПЦУ уйдет небольшая группа сторонников (архиереев и приходов), может парадоксальным образом пойти на пользу поместной церкви, сколько бы такому событию не радовались в РПЦ и УПЦ (МП). По их мнению, в церковь "без Филарета" опять активно пойдут приходы УПЦ (МП), признание со стороны других поместных церквей тоже может случиться быстрее. То есть, все опять возвращается на круги своя – к тем же аргументам, которые полгода-год назад кулуарно звучали в период создания ПЦУ.

Но сам Филарет такому окончанию своей многолетней церковной службы вряд ли будет очень рад. "Мы с вами еще много раз будем видеться", - сказал Филарет журналистам на прощание, дав понять, что его борьба будет продолжаться.