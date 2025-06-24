"Хочуть знищити все, до чого дотягнуться": експерт оцінив загрозу "Шахедів" для України

Росіяни активно використовують "Шахеди" для атак на мирні міста України. У них є ресурси для регулярних атак.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт Іван Ступак.
Він зазначив, що 200-300 "Шахедів" можуть щоночі залітати в повітряний простір України. Також бувають моменти, коли росіяни запускають і під 500 безпілотників.
За його словами, РФ запускає по Україні вже шосте покоління "Шахедів". Такі дрони швидші, вище літають, оснащені більшою бойовою частиною. Їх дедалі складніше придушувати РЕБом. При цьому мобільні вогневі групи за безпілотниками вже не встигають, оскільки складно збивати цілі на висоті 2 кілометри над землею.
Він також підкреслив, що у росіян достатньо ресурсів, щоб атакувати Київ, Дніпро та Одесу.
"Подивіться, як прилітає по Києву. Просто знищуються житлові будинки. По Дніпру - це взагалі маст хев, вони щодня туди прилітають, Харківщина, Сумщина, Запоріжжя, Одещина. Усе до чого вони можуть дотягнутися - буде знищуватися", - вважає Ступак.
Експерт звернув увагу, що є питання до людей, які зливають інформацію росіянам. Зокрема, деякі чиновники своїми селфі на тлі певної продукції розкривають пріоритетні для ворога локації. На такі місця наводять удари. Також деякі українці прямо співпрацюють із РФ.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 23 червня масовано атакували Україну дронами і ракетами. Однією з пріоритетних цілей ворога був Київ.
Одна з ракет вдарила по багатоповерхівці в Шевченківському районі. Унаслідок цього під'їзд у будинку було повністю зруйновано. Відомо про дев'ятьох загиблих.
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