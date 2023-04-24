ua ru
Пн, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хочуть уникнути трагедій Бучі та Ірпеню. Блащак пояснив, чому Польща вирішила збільшити армію

Новость на русском →
Польща, Понеділок 24 квітня 2023 18:15
Хочуть уникнути трагедій Бучі та Ірпеню. Блащак пояснив, чому Польща вирішила збільшити армію Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (Getty Image)
Автор: Наталія Кава

Влада Польщі збільшує чисельність армії за допомогою створення нових військових підрозділів та купівлі сучасної техніки. Це потрібно для того, щоб уникнути на території країни трагедій як у Бучі чи Ірпені.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише Польське Радіо.

Блащак нагадав, що завдяки прийняттю в Польщі рік тому закону "Про захист вітчизни" в країні вдалось запустити процес створення найсильніших у Європі сухопутних військ.

"Ми формуємо багато підрозділів, зосереджуючи енергію та увагу на східній частині нашої країни. Тому що ми виходимо з того, що навіть клаптика польської землі не можна віддати агресору. Ми не допустимо таких трагічних подій на польській землі, як у Бучі чи Ірпені", - розповів він.

Він зауважив, що думка про те, що чисельність армії має бути не велика, але солдати мають бути добре навчені - не справдилася.

"Війна в Україні показує, що армія має бути великою і мусить мати також розвинутий резерв", - підкреслив Блащак.

Міністр розповів, що за перші дев’ять місяців діїі закону чисельність польської армії збільшиилася на майже 14 тисяч військовослужбовців. Однак плани передбачають збільшення чисельності армії мінімум до 300 тисяч військовослужбовців

"Це найбільша кількість (новобранців в армії - ред.) від моменту відмови від призову, тобто загального військового обов’язку (у 2009 році - ред.)", - підкреслив Блащак.

Нагадаємо, у лютому США схвалили продаж Польщі американських РСЗВ HIMARS.

У Штатах також зазначали, що планують створити навчальний центр у Європі, щоб навчати союзників по НАТО використанню HIMARS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Війна Росії проти України Буча
NEWS
Сирський про Бахмут: не лише обороняємо, а й контратакуємо. Це дає виграти час
Сирський про Бахмут: не лише обороняємо, а й контратакуємо. Це дає виграти час
DAILY
Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року