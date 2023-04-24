Хочуть уникнути трагедій Бучі та Ірпеню. Блащак пояснив, чому Польща вирішила збільшити армію

Влада Польщі збільшує чисельність армії за допомогою створення нових військових підрозділів та купівлі сучасної техніки. Це потрібно для того, щоб уникнути на території країни трагедій як у Бучі чи Ірпені.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише Польське Радіо.

Блащак нагадав, що завдяки прийняттю в Польщі рік тому закону "Про захист вітчизни" в країні вдалось запустити процес створення найсильніших у Європі сухопутних військ.

"Ми формуємо багато підрозділів, зосереджуючи енергію та увагу на східній частині нашої країни. Тому що ми виходимо з того, що навіть клаптика польської землі не можна віддати агресору. Ми не допустимо таких трагічних подій на польській землі, як у Бучі чи Ірпені", - розповів він.

Він зауважив, що думка про те, що чисельність армії має бути не велика, але солдати мають бути добре навчені - не справдилася.

"Війна в Україні показує, що армія має бути великою і мусить мати також розвинутий резерв", - підкреслив Блащак.

Міністр розповів, що за перші дев’ять місяців діїі закону чисельність польської армії збільшиилася на майже 14 тисяч військовослужбовців. Однак плани передбачають збільшення чисельності армії мінімум до 300 тисяч військовослужбовців

"Це найбільша кількість (новобранців в армії - ред.) від моменту відмови від призову, тобто загального військового обов’язку (у 2009 році - ред.)", - підкреслив Блащак.