Хочуть притягнути Пригожина до відповідальності. В Україні триває слідство по ПВК "Вагнера"

В Україні наразі триває розслідування щодо ПВК "Вагнера", щоб притягнути до відповідальності керівництво і окупантів, що воюють в її лавах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар в ефірі всеукраїнського марафону начальника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрія Бєлоусова.

"По кожному представнику ПВК або російському військовому, які втекли за кордон, буде ухвалюватися окреме рішення", - зазначив він.

Зокрема, за його словами, хтось з них може бути важливішим, як свідок для розслідування, якщо він не вчинив при цьому воєнні злочини.

"Якщо ця людина вчинила воєнні злочини і при цьому хоче сприяти, це може бути враховано при обрахуванні покарання", - пояснив Юрій Бєлоусов.



Він додав, що щодо тих, хто вчинив тяжкі воєнні злочини, в будь-якому випадку буде проводитися процедура екстрадиції і притягнення до відповідальності у національних судах.