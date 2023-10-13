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Хочуть підірвати можливість вести війну: країни G7 розробляють нові санкції проти РФ

П'ятниця 13 жовтня 2023 04:47
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Хочуть підірвати можливість вести війну: країни G7 розробляють нові санкції проти РФ Фото: країни G7 розробляють нові санкції проти РФ (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Міністри фінансів та голови Центробанків країн "Великої сімки" зобов'язалися продовжувати докладати зусиль для того, щоб Росія сплатила довгострокове відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

"Ми підтверджуємо нашу непохитну рішучість вводити та забезпечувати дотримання санкцій та інших економічних заходів, щоб ще більше підірвати здатність Росії вести незаконну та невиправдану агресивну війну", - йдеться у прес-релізі міністрів G7.

У ході зустрічі політики також пообіцяли докласти зусиль, щоб допомогти задовольнити потреби України у фінансуванні на 2024 рік. Вони також підтвердили, що суверенні активи РФ у їхніх юрисдикціях залишаться замороженими доти, доки Росія не відшкодує збитки Україні.

Підготовка нового пакету санкцій проти Росії

Ще на початку липня президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії. У тому числі проти "Росатому".

Нещодавно у Bloomberg повідомили, що Європейський союз готується до боротьби за те, що має бути включений до його 12-го пакету санкцій через війну Росії проти України.

Нещодавно уряд Естонії схвалив пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти РФ. Серед них є пропозиції щодо запровадження повного торговельного ембарго.

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