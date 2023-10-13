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Хотят подорвать возможность вести войну: страны G7 разрабатывают новые санкции против РФ

Пятница 13 октября 2023 04:47
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Хотят подорвать возможность вести войну: страны G7 разрабатывают новые санкции против РФ Фото: страны G7 разрабатывают новые санкции против РФ (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Министры финансов и главы Центробанков стран "Большой семерки" обязались продолжать прилагать усилия для того, чтобы Россия оплатила долгосрочное восстановление Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую решимость вводить и обеспечивать соблюдение санкций и других экономических мер, чтобы еще больше подорвать способность России вести незаконную и неоправданную агрессивную войну", - говорится в пресс-релизе министров G7.

В ходе встречи политики также пообещали приложить усилия, чтобы помочь удовлетворить потребности Украины в финансировании на 2024 год. Они также подтвердили, что суверенные активы РФ в их юрисдикциях останутся замороженными, пока Россия не возместит ущерб Украине.

Подготовка нового пакета санкций против России

Еще в начале июля президент Владимир Зеленский призвал Европейский союз начать работу над 12-м пакетом санкций против России. В том числе против "Росатома".

Недавно в Bloomberg сообщили, что Европейский союз готовится к борьбе за то, что должен быть включен в его 12-й пакет санкций из-за войны России против Украины.

Недавно правительство Эстонии одобрило предложения по 12-му пакету санкций против РФ. Среди них есть предложения о введении полного торгового эмбарго.

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