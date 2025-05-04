Зеленський про ймовірні провокації РФ: якщо хтось їм вірить, хай спробують на собі

"Тому від них провокації можуть бути, це в їх стилі. Наприклад, сьогодні, всі ці дні, вони говорять про те, що хочуть якесь часткове (припинення вогню - ред.). Але ви повинні знати, наприклад, кількість штурмів сьогодні, найбільше за останні місяці. Вони показують більше 200 штурмів", - сказав Зеленський.

Президент додав, що у нього була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який поінформував, що за вчора на фронті відбулось понад 200 штурмів. Через це віри до РФ немає і з боку росіян можуть бути провокації (мова про триденне "перемир'я", яке оголосив російський диктатор Володимир Путін з 8 по 11 травня).

"Тобто віри немає, провокації можуть бути, але це залежить від руських, і якщо хтось їм ще вірить, ну нехай спробують на собі", - резюмував глава держави.