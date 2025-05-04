Хотят "перемирия", но на фронте более 200 штурмов в день: Зеленский об обещаниях РФ

"Сегодня, все эти дни, они говорят о том, что хотят какое-то частичное (прекращение огня - ред.). Но вы должны знать, например, количество штурмов сегодня, больше всего за последние месяцы. Они показывают более 200 штурмов", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что у него был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, который проинформировал, что за вчера на фронте состоялось более 200 штурмов. Поэтому веры в РФ нет и со стороны россиян могут быть провокации (речь о трехдневном "перемирии", которое объявил российский диктатор Владимир Путин с 8 по 11 мая).

"То есть веры нет, провокации могут быть, но это зависит от русских, и если кто-то им еще верит, ну пусть попробуют на себе", - резюмировал глава государства.