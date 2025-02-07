Хочемо захистити Дніпровський регіон. Зеленський пояснив ідею з "рідкісноземами"

"(Російський диктатор Володимир, - ред.) Путін не просто захоплює їх (мінерали, - ред.) разом із землею, він уже думає про те, як залучити до свого альянсу інших партнерів - Північну Корею, Іран... і він дасть їм доступ", - наголосив Зеленський.

За його словами, хоча росіяни не захопили навіть 20% українських мінеральних ресурсів, вже йдеться про сотні мільярдів доларів. Він наголосив, що необхідно зупинити агресора та захистити багату на ресурси центральну Україну.

"Нам потрібно зупинити Путіна і захистити те, що ми маємо - дуже багатий Дніпровський регіон, центральну Україну", - зауважив він.

Також Зеленський зазначив, що Київ не віддає свої ресурси навіть стратегічним партнерам, а пропонує взаємовигідне співробітництво.

"Американці допомогли найбільше, і тому американці повинні найбільше заробити. І вони повинні мати цей пріоритет, і вони його матимуть. Я також хотів би поговорити про це з президентом Трампом (американський лідер Дональд Трамп, - ред.)", - сказав глава України.

Президент нагадав, що Росія знає розташування критичних ресурсів України завдяки радянським геологічним дослідженням, які після здобуття незалежності у 1991 році були вивезені до Москви.

Він також повідомив, що Київ та Вашингтон вже обговорюють можливість використання українських підземних сховищ для зберігання американського скрапленого газу.

"Адміністрація Трампа дуже зацікавлена в цьому... Ми готові та хочемо мати контракти на постачання ЗПГ в Україну. І, звичайно, ми будемо хабом для всієї Європи", - підсумував Зеленський.