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Хоче задовольнити вбивцю: Подоляк відповів на заяву Макрона про гарантії безпеки для РФ

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Україна, Вівторок 06 грудня 2022 17:05
Хоче задовольнити вбивцю: Подоляк відповів на заяву Макрона про гарантії безпеки для РФ Фото: радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву лідера Франції Еммануеля Макрона про "гарантії безпеки" для Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як повідомляє видання, Михайло Подоляк, близький помічник Володимира Зеленського, також різко критикував заяви Еммануеля Макрона в суботу, 3 грудня, в яких президент Франції припустив, що Захід має надати Володимиру Путіну гарантії безпеки, якщо він погодиться на мирні переговори.

"Це досить дивно, коли ти не намагаєшся допомогти жертві - а тут дуже зрозуміло, хто жертва - а думаєш, як задовольнити вбивцю", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон впевнений, що війна в Україні повинна закінчитися за столом переговорів. При цьому він вважає, що Росія потребуватиме гарантій безпеки.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що саме світ потребує "гарантій безпеки" після розв'язаної Росією війни, а не навпаки. Ніхто не повинен підписувати угоди та "тиснути руку" країні-терористу.

Окрім того, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що Росія повинна виконати перед тим, як Україна погодиться на забезпечення "гарантій безпеки" для ворога.

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Ірина Подоляк Еммануель Макрон
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