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Хочет удовлетворить убийцу: Подоляк ответил на заявление Макрона о гарантиях безопасности для РФ

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Украина, Вторник 06 декабря 2022 17:05
Хочет удовлетворить убийцу: Подоляк ответил на заявление Макрона о гарантиях безопасности для РФ Фото: советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление лидера Франции Эммануэля Макрона о "гарантиях безопасности" для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщает издание, Михаил Подоляк, близкий помощник Владимира Зеленского, также резко критиковал заявления Эммануэля Макрона в субботу, 3 декабря, в которых президент Франции предположил, что Запад должен предоставить Владимиру Путину гарантии безопасности, если он согласится на мирные переговоры.

"Это довольно странно, когда ты не пытаешься помочь жертве - а тут очень понятно, кто жертва - а думаешь, как удовлетворить убийцу", - сказал Подоляк.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что война в Украине должна завершиться за столом переговоров. При этом он считает, что Россия будет нуждаться в гарантиях безопасности.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что именно мир нуждается в "гарантиях безопасности" после развязанной Россией войны, а не наоборот. Никто не должен подписывать соглашения и "давить руку" стране-террористу.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что Россия должна выполнить, прежде чем Украина согласится на обеспечение "гарантий безопасности" для врага.

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Ирина Подоляк Эммануэль Макрон
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