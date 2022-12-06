Хочет удовлетворить убийцу: Подоляк ответил на заявление Макрона о гарантиях безопасности для РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Это довольно странно, когда ты не пытаешься помочь жертве - а тут очень понятно, кто жертва - а думаешь, как удовлетворить убийцу", - сказал Подоляк.

Как сообщает издание, Михаил Подоляк, близкий помощник Владимира Зеленского, также резко критиковал заявления Эммануэля Макрона в субботу, 3 декабря, в которых президент Франции предположил, что Запад должен предоставить Владимиру Путину гарантии безопасности, если он согласится на мирные переговоры.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что война в Украине должна завершиться за столом переговоров. При этом он считает, что Россия будет нуждаться в гарантиях безопасности.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что именно мир нуждается в "гарантиях безопасности" после развязанной Россией войны, а не наоборот. Никто не должен подписывать соглашения и "давить руку" стране-террористу.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что Россия должна выполнить, прежде чем Украина согласится на обеспечение "гарантий безопасности" для врага.

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