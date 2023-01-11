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Хоче втекти. Окупант скаржиться, що його можуть перекинути під Херсон (перехоплення)

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Середа 11 січня 2023 18:25
Хоче втекти. Окупант скаржиться, що його можуть перекинути під Херсон (перехоплення) Ілюстративне фото: окупант скаржиться, що його можуть перекинути під Херсон (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський солдат боїться, що його можуть перекинути під Херсон, тому він планує втечу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення телефонної розмови, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Окупант розповів, що він чекає, коли йому дозволять вирушити до Росії для того, щоб там втекти до Печенги (Мурманська область).

"Там нас у Росію вивозять на переформування, потім під Херсон. І я думаю, якщо в Росії все вийде, то я вже не поїду, спробую петлянути", - додав він.

За його словами, в інших батальйонах солдатам РФ дозволяють вирушити додому після закінчення терміну контракту, але в його 200 бригаді "нічого ніхто не хоче робити".

"Якщо хочуть під Херсон перекидати, то там узагалі попа повна", - розповів окупант.

Нагадаємо, раніше керівник прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін заявляв, що росіяни готуються до наступу українських військових на півдні.

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