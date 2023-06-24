Хоче уникнути сутичок. Путін планує ліквідувати Пригожина і пообіцяти амністію "вагнерівцям", - росЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Важливі історії ".

Джерело "Важливих історій", близьке до Генштабу ЗС РФ, повідомило, що Путін хоче уникнути сутичок із ПВК "Вагнер" у Москві та ставить силовикам завдання ліквідувати главу найманців Євгена Пригожина.

За даними росЗМІ, у ЗС РФ немає серйозних сил, які могли б перекрити Пригожину прохід до Москви. Зараз кістяк угруповання збирають з усіх не зайнятих на фронті підрозділів: чеченських формувань, Росгвардії, МВС і ФСБ.

"Путіну велика стрілянина не потрібна, тому завдання номер один - точково ліквідувати Пригожина і відірвати від нього кістяк "Вагнера", пообіцявши амністію за все це неподобство", - повідомив анонімний співрозмовник.

Що відбувається в Росії?

Конфлікт між ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та Міністерства оборони Росії досяг свого піку. Перший звинуватив російський військових в ударі по тилових позиціях "вагнерівців". Після цього голова найманців заявив про "похід" на Москву.

Наразі відомо про те, що найманці вже зайняли Ростов. Також Reuters писало й про Вороніж.

За словами Пригожина, "вагнерівці" йтимуть до Москви доти, доки їм не видадуть міністра оборони Сергія Шойгу та голова Генштабу Валерія Герасимова.

Все, що відомо на цей час про демарш Пригожина - читайте в матеріалі агентства.

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