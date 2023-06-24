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Хочет избежать столкновений. Путин планирует ликвидировать Пригожина и пообещать амнистию "вагнеровцам", - росСМИ

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Россия, Суббота 24 июня 2023 15:51
Хочет избежать столкновений. Путин планирует ликвидировать Пригожина и пообещать амнистию "вагнеровцам", - росСМИ Фото: Владимир Путин, российский диктатор и Евгений Пригожин, основатель ППК "Вагнера" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Российский диктатор Владимир Путин хочет избежать столкновений с ЧВК "Вагнера". Его основная цель - ликвидировать руководителя организации Евгения Пригожина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Важные истории".

Источник "Важных историй", близкий к Генштабу ВС РФ, сообщил, что Путин хочет избежать столкновений с ЧВК "Вагнер" в Москве и ставит силовикам задачу ликвидировать главу наемников Евгения Пригожина.

По данным росСМИ, у ВС РФ нет серьезных сил, которые могли бы перекрыть Пригожину проход в Москву. Сейчас костяк группировки собирают из всех не занятых на фронте подразделений: чеченских формирований, Росгвардии, МВД и ФСБ.

"Путину большая стрельба не нужна, поэтому задача номер один - точечно ликвидировать Пригожина и оторвать от него костяк "Вагнера", пообещав амнистию за все это безобразие", - сообщил анонимный собеседник.

Что происходит в России?

Конфликт между ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и Министерства обороны России достиг своего пика. Первый обвинил русских военных в ударе по тыловым позициям "вагнеровцев". После этого глава наемников заявил о "походе" на Москву.

Пока известно о том, что наемники уже заняли Ростов. Также Reuters писало и о Воронеже.

По словам Пригожина, "вагнеровцы" будут идти в Москву, пока им не выдадут министра обороны Сергея Шойгу и глава Генштаба Валерия Герасимова.

Все, что известно на это время о демарше Пригожина - читайте в материале агентства.

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