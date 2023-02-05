Хоче, щоб розірвав контракт: дружина окупанта поскаржилась що його не відпускають додому (перехоплення)

Дружина російського окупанта у телефонній розмові з ним поскаржилась, що його не відпускають додому на ротацію і те, що керівництву на них байдуже.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
За її словами, військовому керівництву байдуже на російських солдат. Вона називає їх "нелюдями" і радить поскаржитись на командування.
"Треба щось писати, бо так не робиться. Треба скаржитися, я не знаю, кудись звертатися", - каже вона чоловіку.
Окрім цього окупантів не відпускають з фронту додому на відпочинок. З розмови також стає зрозуміло, що вона просить його розірвати договір і піти з армії.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що з Луганської області до Московської втекла група озброєних окупантів.
Також ми писали, що в Росії застрелили свого солдата, який втік з України зі зброєю.
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