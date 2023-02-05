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Хоче, щоб розірвав контракт: дружина окупанта поскаржилась що його не відпускають додому (перехоплення)

Фото: дружина окупанта поскаржилась що його не відпускають додому (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Дружина російського окупанта у телефонній розмові з ним поскаржилась, що його не відпускають додому на ротацію і те, що керівництву на них байдуже.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

За її словами, військовому керівництву байдуже на російських солдат. Вона називає їх "нелюдями" і радить поскаржитись на командування.

"Треба щось писати, бо так не робиться. Треба скаржитися, я не знаю, кудись звертатися", - каже вона чоловіку.

Окрім цього окупантів не відпускають з фронту додому на відпочинок. З розмови також стає зрозуміло, що вона просить його розірвати договір і піти з армії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з Луганської області до Московської втекла група озброєних окупантів.

Також ми писали, що в Росії застрелили свого солдата, який втік з України зі зброєю.

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