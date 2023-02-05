Хочет, чтобы разорвал контракт: жена оккупанта пожаловалась, что его не отпускают домой (перехват)

По ее словам, военному руководству безразлично российских солдат. Она называет их "бесчеловечно" и советует пожаловаться на командование.

"Надо что-то писать, потому что так не делается. Надо жаловаться, я не знаю, куда обращаться", - говорит она мужчине.

Кроме этого оккупантов не отпускают с фронта домой на отдых. Из разговора также становится ясно, что он просит его расторгнуть договор и уйти из армии.