Хоче посилити енергонезалежність: Фінляндія першою в ЄС буде видобувати уран

Компанія Terrafame, 67% акцій якої належать Фінляндії, анонсувала початок видобутку урану. У Фінляндії заявили, що це посилить енергонезалежність Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Відомо, що компанія планує розпочати видобуток урану до літа 2024 року. Руду планують добувати на руднику Талвіваара в районі Соткамо. Наразі там видобувають нікель та кобальт. Їх використовують для виготовлення батарей для електроавтомобілів.

Попередньо, на підготовку до видобутку урану потрібно інвестицій приблизно 20 мільйонів євро.Налагодити видобуток на повну потужність планують вже до 2026 року. Тоді завод буде виробляти до 200 тонн на рік. У такому випадку Фінляндія буде першою країною Європейського Союзу, котра буде видобувати уран.

Звернемо увагу, що наразі серед європейських країн дану руду видобувають лише в Україні - 500–800 тонн на рік. Значно менше видобувають в Німеччині та Румунії. А от найбільшим постачальником є Росія.

"Використання природного урану Terrafame у виробництві енергії допоможе досягти кліматичних цілей, оскільки ядерна енергетика не призводить до викидів вуглекислого газу в процесі виробництва", - заявив гендиректор компанії Джоні Луккаройнен.