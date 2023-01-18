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Хочет усилить энергонезависимость: Финляндия первой в ЕС будет добывать уран

Новина українською →
Финляндия, Среда 18 января 2023 22:49
Хочет усилить энергонезависимость: Финляндия первой в ЕС будет добывать уран Фото: Финляндия первой в ЕС будет добывать уран (pixabay.com)
Автор: Наталья Кава

Компания Terrafame, 67% акций которой принадлежат Финляндии, анонсировала начало добычи урана. В Финляндии заявили, что это усугубит энергонезависимость Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Известно, что компания планирует приступить к добыче урана к лету 2024 года. Рыжие планируют добывать на руднике Талвиваара в районе Соткамо. Пока там добывают никель и кобальт. Их употребляют для производства батарей для электроавтомобилей.

Предварительно, на подготовку к добыче урана нужно инвестиций примерно в 20 миллионов евро. Наладить добычу на полную мощность планируют уже к 2026 году. Тогда завод будет производить до 200 тонн в год. В таком случае Финляндия будет первой страной Европейского Союза, добывающей уран.

Обратим внимание, что среди европейских стран данную руду добывают только в Украине - 500-800 тонн в год. Значительно меньше добывается в Германии и Румынии. А вот самым крупным поставщиком является Россия.

"Использование природного урана Terrafame в производстве энергии поможет достичь климатических целей, поскольку ядерная энергетика не приводит к выбросам углекислого газа в процессе производства", - заявил гендиректор компании Джонни Луккаройнен.

Ранее мы писали, что "Нефтегаз" хочет получить газ из Норвегии по специальным условиям оплаты.

Напомним, Норвегия профинансирует закупку газа для Украины на 200 млн. долларов через ЕБРР.

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