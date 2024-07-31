Хоче наслідувати Орбана. Партнер Фіцо по коаліції планує поїздку в РФ

Санкції проти "Лукойлу"

Нагадаємо, що Угорщина та Словаччина заявили про припинення постачання нафти від російської компанії "Лукойл" через Україну. Причиною цьому стало внесення "Лукойлу" до списку санкцій в Києві.

Країни звернулися до Єврокомісії з проханням розпочати консультації щодо торговельної угоди з Україною.

Однак комісар ЄС з торгівлі Валдіс Домбровскіс, заявив, що Брюсселю знадобиться час для збору доказів та оцінки правової ситуації.

Зауважимо, що голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов пояснив, що об'єми поставок, що йшли до європейських країн не змінилися, адже відбулась заміна ресурсу підсанкційної компанії нафтою інших власників.

Детальніше про ситуацію можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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