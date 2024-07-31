Хочет подражать Орбану. Партнер Фицо по коалиции планирует поездку в РФ

Данко заявил, что получил «приглашение» посетить Россию, однако не уточнил, кто именно его пригласил. Он заявил, что хочет подражать премьер-министру Венгрии Орбану.

"Орбан был в России, и я также имел приглашение. У меня есть приглашение на любую дату, которую я выберу, но я поеду туда главным образом потому, что если плохие русские отрежут нам нефть, как вы говорите, то здесь нам даже плач не поможет", - сказал он.

Данко оправдал свою поездку в Россию недавним прекращением Украиной поставок российской нефти "Лукойла" в Словакию и Венгрию. По мнению лидера SNS, такое решение «со злости» принял украинский президент Владимир Зеленский.