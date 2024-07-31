Хоче наслідувати Орбана. Партнер Фіцо по коаліції планує поїздку в РФ

Партнер словацького прем'єра Роберта Фіцо по коаліції планує поїздку до Російської Федерації. Лідер ультраправої Словацької національної партії, яка входить до урядової коаліції, та віцеспікер парламенту Андрей Данко заявив, що він хоче бути як прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Данко заявив, що отримав "запрошення" відвідати Росію, однак не уточнив, хто саме його запросив. Він заявив, що хоче наслідувати прем'єр-міністра Угорщини Орбана.

" Орбан був у Росії, і я також мав запрошення . У мене є запрошення на будь-яку дату, яку я виберу, але я поїду туди головним чином тому, що якщо погані росіяни відріжуть нам нафту, як ви кажете, то тут нам навіть плач не допоможе ", - сказав він.

Данко виправдав свою поїздку до Росії нещодавнім припиненням Україною поставок російської нафти "Лукойлу" до Словаччини та Угорщини. На думку лідера SNS, таке рішення "зі злості" ухвалив український президент Володимир Зеленський.