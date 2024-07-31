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Хочет подражать Орбану. Партнер Фицо по коалиции планирует поездку в РФ

Словакия, Среда 31 июля 2024 19:39
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Хочет подражать Орбану. Партнер Фицо по коалиции планирует поездку в РФ Фото: вицеспикер парламента Словакии Андрей Данко (facebook.com andrejdanko.sk)
Автор: Карина Левицкая

Партнер словацкого премьера Роберта Фицо по коалиции планирует поездку в Российскую Федерацию. Лидер ультраправой Словацкой национальной партии, которая входит в правительственную коалицию, и вице-спикер парламента Андрей Данко заявил, что он хочет быть как премьер Венгрии Виктор Орбан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.

Данко заявил, что получил «приглашение» посетить Россию, однако не уточнил, кто именно его пригласил. Он заявил, что хочет подражать премьер-министру Венгрии Орбану.

"Орбан был в России, и я также имел приглашение. У меня есть приглашение на любую дату, которую я выберу, но я поеду туда главным образом потому, что если плохие русские отрежут нам нефть, как вы говорите, то здесь нам даже плач не поможет", - сказал он.

Данко оправдал свою поездку в Россию недавним прекращением Украиной поставок российской нефти "Лукойла" в Словакию и Венгрию. По мнению лидера SNS, такое решение «со злости» принял украинский президент Владимир Зеленский.

Санкции против "Лукойла"

Напомним, что Венгрия и Словакия заявили о прекращении поставок нефти от российской компании "Лукойл" через Украину. Причиной тому стало внесение "Лукойла" в список санкций в Киеве.

Страны обратились в Еврокомиссию с просьбой начать консультации по торговому соглашению с Украиной.

Однако комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис заявил, что Брюсселю понадобится время для сбора доказательств и оценки правовой ситуации.

Заметим, что председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев пояснил, что идущие в европейские страны объемы поставок не изменились, ведь произошла замена ресурса подсанкционной компании нефтью других собственников.

Подробнее о ситуации можно узнать в материале РБК-Украина.

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