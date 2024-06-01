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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Хоче бути президентом-лузером?". Зеленський відповів на заяви Трампа про завершення війни

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Наміри кандидата в президенти США Дональда Трампа завершити війну в Україні завдяки поступкам може не лише бути небезпечними для України, але й для позиції США у світі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню The Guardian.

Глава держави впевнений, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні і піде у далі у разі перемоги у війні. На думку президента, ймовірна домовленість Трампа з Путіним не зупинить диктатора.  

"Я не розумію, невже він хоче бути президентом-лузером? Давайте уявимо, що Трамп став президентом і вирішив закінчити війну за рахунок України. Наприклад. І якимось чином отримав підтвердження від Путіна, що це стоп, це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати, що не дає нам жодної підтримки, а Україна без зброї не зможе воювати. Давайте уявимо. І уявіть собі на секунду, що після цього Путін піде далі. То ким для всього світу буде цей президент США?", - сказав він.

Зеленський заявив, що у разі перемоги Путіна президент США виглядатиме слабким. Йдеться не лише про особисті американського лідера, але й про інституційність США.

"І тоді Путін піде далі, розуміючи, що США вже не такий великий гравець. І тоді на арену вийдуть інші авторитарні лідери інших країн. І ось вам і припинення вогню і початок того, про що всі бояться говорити. Це третя світова війна", - заявив президент України.

 

 

Заяви Трампа про Україну

Варто зазначити, що колишній президент США Дональд Трамп виступав проти збільшення допомоги Україні. На його думку, допомогу потрібно надавати у вигляді позики, а не "подарунку".

Крім того, він неодноразово заявляв, що нібито зможе завершити війну в Україні за декілька днів прямим контактом з Путіним.

Нещодавно Трамп зробив неочікувану заяву на одній зі своїх зустрічей з ймовірними спонсорами передвиборчої компанії. Він сказав, що нібито "розбомбив би Москву і Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вторгся на Тайвань".

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в Україні