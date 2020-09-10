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Хомчак заразился коронавирусом

Киев, Четверг 10 сентября 2020 13:50
Хомчак заразился коронавирусом
Фото: Руслан Хомчак (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заразился коронавирусом COVID-19. На сегодня он находится на самоизоляции.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

По его словам, Хомчак уже две недели находится на самоизоляции.

"Состояние его здоровья удовлетворительное", - добавил Сеник.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что с начала эпидемии коронавирусом переболели более 20 народных депутатов.

В начале сентября стало известно, что коронавирус выявили у патриарха Филарета. Информацию подтвердила пресс-служба Киевской патриархии, положительный результат на COVID-19 обнаружили в ходе планового тестирования. Примечательно, что изначально пресс-служба всячески отрицала информацию о болезни Филарета, называя ее ложной.

За минувшие сутки, 9 сентября, в Украине заболели еще почти 2,6 тысячи человек. Больше всего заражений в Харьковской области, Киеве, Тернопольской и Львовской областях. За сутки умерли 44 пациента с COVID-19, а также 1174 выздоровели.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 145 612 случаев COVID-19 при 3023 смертях.

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Новости Украины Коронавирус COVID-19КоронавирусРуслан Хомчак
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