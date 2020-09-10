Фото: Руслан Хомчак (РБК-Україна)

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заразився коронавірусом COVID-19. На сьогодні він знаходиться на самоізоляції.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив начальник управління зі зв'язків із громадськістю ВСУ Богдан Сеник.

За його словами, Хомчак вже два тижні знаходиться на самоізоляції.

"Стан його здоров'я задовільний", - додав Сеник.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради України Дмитро Разумков розповів, що з початку епідемії на коронавірус перехворіли понад 20 народних депутатів.

На початку вересня стало відомо, що коронавірус виявили у патріарха Філарета. Інформацію підтвердила прес-служба Київської патріархії, позитивний результат на COVID-19 виявили в ході планового тестування. Примітно, що спочатку прес-служба всіляко заперечувала інформацію про хворобу Філарета, назвавши її хибною.

За минулу добу, 9 вересня, в Україні захворіли ще майже 2,6 тисячі осіб. Найбільше заражень в Харківській області, Києві, Тернопільській та Львівській областях. За добу померли 44 пацієнти з COVID-19, а також 1 174 одужали.

З початку пандемії в Україні зафіксували 145 612 випадків COVID-19 при 3023 смертях.

