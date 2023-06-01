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В Хмельницьку студент-курсант вчинив самогубство, відкрито провадження

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Четвер 01 червня 2023 17:56
В Хмельницьку студент-курсант вчинив самогубство, відкрито провадження Фото: в Хмельницьку студент-курсант вчинив самогубство, відкрито провадження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Хмельницьку, в приміщенні Національної академії Державної прикордонної служби, студент курсант здійснив самогубство.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

Повідомлення про самогубство надійшло до поліції близько о 05:00.

"В приміщенні навчального корпусу вчинив самогубство шляхом пострілу в голову курсант 2-го курсу Національної академії Державної прикордонної служби України, який ніс службу в добовому наряді", - пише пресслужба.

Зазначається, що 19-річний студент-курсант залишив передсмертне повідомлення. Наразі правоохоронці працюють над встановленням мотивів вчинку й обставин події.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що тим часом в Одесі сталась стрілянина внаслідок якої загинули двоє людей. Згідно з попередніми даними, причиною стрілянини став конфлікт між родичами.

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