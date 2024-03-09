На Хмельницьку АЕС завезли нове паливо після відмови від російського.

Тепер компанія, використовуватиме американські тепловидільні збірки.

"Свіже ядерне паливо (СЯП) Westinghouse для двох енергоблоків ХАЕС з реакторами ВВЕР-1000 вже на майданчику станції. Відтепер всі вітчизняні атомні електростанції використовуватимуть американські тепловидільні збірки. Їх завантажать в реактори Хмельницької АЕС вже цього року - під час планово-попереджувальних ремонтів", - написали на сайті компанії.

Блоки на ХАЕС працювали на російському паливі, закупленому ще до війни. Після 24 лютого 2022 року "Енергоатом" відмовився співпрацювати з РФ.

Щоб енергоблоки працювали на ядерному паливі Westinghouse, компанія провела технічні роботи.

"Компанія провела низку технічних робіт, а також придбала необхідне обладнання, щоб всі українські атомні енергоблоки з реакторами ВВЕР-1000 та ВВЕР-440 працювали на ядерному паливі американської компанії Westinghouse", - повідомили в "Енергоатомі".

Раніше паливо цієї марки завантажили в реактор на Рівненській АЕС.

"У вересні 2023 року в реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС завантажили першу партію палива, виробленого компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців НАЕК. Раніше всі реактори цього типу (а їх експлуатують у багатьох країнах світу) працювали тільки на ядерному паливі з РФ", - повідомили на сайті компанії.

Також ми писали, що МАГАТЕ на чотирьох українських атомних електростанціях провело ротацію персоналу.