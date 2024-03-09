На Хмельницкую АЭС завезли новое топливо после отказа от российского.

Теперь компания будет использовать американские тепловыделяющие сборки.

"Свежее ядерное топливо (СЯТ) Westinghouse для двух энергоблоков ХАЭС с реакторами ВВЭР-1000 уже на площадке станции. Теперь все отечественные атомные электростанции будут использовать американские тепловыделяющие сборки. Их загрузят в реакторы Хмельницкой АЭС уже в этом году - во время планово-предупредительных ремонтов", - написали на сайте компании.

Блоки на ХАЭС работали на российском топливе, закупленном еще до войны. После 24 февраля 2022 года "Энергоатом" отказался сотрудничать с РФ.

Чтобы энергоблоки работали на ядерном топливе Westinghouse компания провела технические работы.

"Компания провела ряд технических работ, а также приобрела необходимое оборудование, чтобы все украинские атомные энергоблоки с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 работали на ядерном топливе американской компании Westinghouse", - сообщили в "Энергоатоме".

Ранее топливо этой марки погрузили в реактор на Ровенской АЭС.

"В сентябре 2023 года в реактор ВВЭР-440 Ровенской АЭС загрузили первую партию топлива, произведенного компанией Westinghouse Electric Sweden AB с участием специалистов НАЭК. Ранее все реакторы этого типа (а их эксплуатируют во многих странах мира) работали только на ядерном топливе из РФ" , – сообщили на сайте компании.

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