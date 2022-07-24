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Над Хмельницкой областью силы ПВО сбили три крылатые ракеты "Калибр"

Фото: над Хмельницкой областью силы ПВО сбили три крылатые ракеты "Калибр" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

ВСУ отбили ракету атаку на Хмельницкую область. Наши бойцы сбили три российские крылатые ракеты "Калибр" над регионом, которые враг выпустил из Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Воздушного командования "Запад".

"Около 9:00, 24 июля, российских оккупационных войск нанесли ракетный удар по Хмельницкой области из акватории Черного моря. Три крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Запад", - говорится в сообщении.

Взрывы в Хмельницкой области

Напомним, сегодня жители Хмельницкой области сообщали о взрывах, а также о заметном дыме в небе. Впоследствии руководитель области Сергей Гамалий предупредил - работает ПВО и призвал оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.

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ПВОХмельницкая область