UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Хмельницкой области женщина передавала России информацию о стратегических объектах Украины

Фото: в Хмельницкой области женщина передавала России информацию о стратегических объектах Украины (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Хмельницкой области местной жительнице сообщили о подозрении относительно посягательства на территориальную целостность Украины. Женщина передавала России информацию о стратегических объектах нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, подозреваемая передавала разведданные спецслужбам России. Также за вознаграждение она устанавливала метки на кортах с координатами расположения объектов военной и критической инфраструктуры Хмельницкой области. Всю информацию она передавала через мессенджеры.

"Кроме того, женщина занималась антиукраинской агитацией и пропагандой. Распространяла материалы с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Оправдывала действия оккупантов и дискредитировала украинскую власть и ВСУ", - пишет пресс-служба.

Война России против Украины длится пятьдесят семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкая областьУкраина