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В Хмельницкой области еще один человек умер от коронавируса

Новости » Коронавирус     11.04.2020 - 23:34
В Хмельницкой области еще один человек умер от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области 19 больных

В Хмельницкой области с начала эпидемии подтвердили 19 случаев заболевания коронавирусом, два человека умерли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой ОГА.

Отмечается, что умершие - жители Хмельницкого и Шепетовского районов (67 и 75 лет).

Случаи заболеваний зарегистрированы в городах Хмельницкий - 8 человек, Шепетовка - 7, в Хмельницком районе - 2, в Волочиском и Чемеровецком - по 1 человеку. Еще один человек с зарегистрированным заболеванием находится под наблюдением Черновицкой ПМСП. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 1 человек в Шепетовской ЦРБ. Среди зараженных - 2 детей и 3 медработников.

На 22:00 10 апреля было зафиксировано 10 подозрений заболевания коронавирусной инфекцией, на утро 11 апреля 4 подозрения сняты, осталось исследовать материалы 6 человек. Устанавливается круг контактных лиц, проводится дезинфекция помещений.

На 11 апреля выздоровело двое людей, в том числе один медработник из госпиталя, ожидается второе подтверждение о выздоровлении еще одного жителя области.

Ранее сообщалось, что первым умершим от коронавируса в Хмельницкой области стала работница областной больницы.

РБК-Украина писало, что во Львовской областной больнице сегодня зафиксировали смерть больной коронавирусом пациентки. Это уже пятый летальный случай в области.

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