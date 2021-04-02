В Хмельницкой области при задержании умер 25-летний парень. ГБР начало расследование

Вечером 31 марта полицейские остановили мужчину для проверки пакета, который тот получил в почтовом отделении. Парень пытался убежать от правоохранителей, а когда его задержали, стал жаловаться на плохое самочувствие.

"В то время, когда сотрудники полиции пытались оказать первую медицинскую помощь, прохожие вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался еще до приезда медиков. По предварительной информации, смерть мужчины наступила в результате остановки сердца", - рассказали в ГБР.

ГБР предварительно квалифицировало ситуацию как превышения служебных полномочий полицейскими, повлекшее тяжкие последствия. В случае доказательства вины правоохранителям грозит до 10 лет лишения свободы.

Пакет, который хотели проверить правоохранители, отправили на экспертизу, что в нем было - не уточняют.