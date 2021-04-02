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У Хмельницькій області під час затримання помер 25-річний хлопець. ДБР почало розслідування

Автор: Дмитро Левицький

У місті Старокостянтинів Хмельницької області під час затримання поліцейськими помер 25-річний хлопець. Держбюро розслідувань вже почало перевірку інциденту.

Про це повідомила прес-служба ДБР.

Ввечері 31 березня поліцейські зупинили чоловіка для перевірки пакунку, який той отримав у поштовому відділенні. Хлопець намагався втекти від правоохоронців, а коли його затримали, почав скаржитися на погане самопочуття.

"В той час, коли працівники поліції намагалися надати першу медичну допомогу, перехожі викликали швидку медичну допомогу, проте чоловік помер ще до приїзду медиків. За попередньою інформацією, смерть чоловіка настала внаслідок зупинки серця", - розповіли в ДБР.

ДБР попередньо кваліфікувало ситуацію як перевищення службових повноважень поліцейськими, що спричинило тяжкі наслідки. У разі доведення вини правоохоронцям загрожує до 10 років позбавлення волі.

Пакунок, який хотіли перевірити правоохоронці, відправили на експертизу, що в ньому було - не уточнюють.

Нагадаємо, у лютому двох черкаських поліцейських запідозрили у катуванні затриманого.

Крім того, минулого року шістьом миколаївським поліцейським повідомили про підозру у катуванні чоловіка.

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