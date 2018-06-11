Он был завербован представителями ФСБ во время периодических выездов к России

В Хмельницкой области задержали участника русского движения, который инспирировал межнациональную вражду и антиукраинскую пропаганду в интересах страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

Так, правоохранители установили, что житель Каменец-Подольского, находясь в составе вышеупомянутой организации, был завербован представителями Федеральной службы безопасности во время периодических выездов к России.

По заданию "кураторов" агитатор изготавливал листовки якобы от украинских националистов с призывами к агрессивным действиям в отношении поляков, которые проживают на территории Украины. Указанные материалы он получал от "заказчиков" через Интернет. Затем злоумышленник распространял агитки в популярных среди иностранных туристов исторических и культурных местах региона.

Как сообщается, оперативники спецслужбы зафиксировали, что агитатор также администрировал сообщество в одной из социальных сетей, через которую распространял материалы касательно поддержки террористических организаций "Л/ДНР" и оправдывал российскую военную агрессию против Украины.

Финансирование преступной деятельности злоумышленника осуществлялось представителями спецслужб Российской Федерации (РФ) с использованием криптовалют.

Во время санкционированного обыска в квартире фигуранта дела сотрудники СБУ обнаружили материалы с антипольской и пророссийской пропагандой, а также компьютерную технику с доказательствами противоправных действий.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, что ранее сегодня Служба безопасности Украины проводила обыски в одной из общественных организаций Черновцов в рамках дела о сепаратизме