Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Хмельницкой области задержали участника русского движения

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 16:27
Іллюстрационное фото: СБУ (kmu.gov.ua)
Іллюстрационное фото: СБУ (kmu.gov.ua)

Он был завербован представителями ФСБ во время периодических выездов к России

В Хмельницкой области задержали участника русского движения, который инспирировал межнациональную вражду и антиукраинскую пропаганду в интересах страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

Так, правоохранители установили, что житель Каменец-Подольского, находясь в составе вышеупомянутой организации, был завербован представителями Федеральной службы безопасности во время периодических выездов к России.

По заданию "кураторов" агитатор изготавливал листовки якобы от украинских националистов с призывами к агрессивным действиям в отношении поляков, которые проживают на территории Украины. Указанные материалы он получал от "заказчиков" через Интернет. Затем злоумышленник распространял агитки в популярных среди иностранных туристов исторических и культурных местах региона.

Как сообщается, оперативники спецслужбы зафиксировали, что агитатор также администрировал сообщество в одной из социальных сетей, через которую распространял материалы касательно поддержки террористических организаций "Л/ДНР" и оправдывал российскую военную агрессию против Украины.

Финансирование преступной деятельности злоумышленника осуществлялось представителями спецслужб Российской Федерации (РФ) с использованием криптовалют.

Во время санкционированного обыска в квартире фигуранта дела сотрудники СБУ обнаружили материалы с антипольской и пророссийской пропагандой, а также компьютерную технику с доказательствами противоправных действий.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, что ранее сегодня Служба безопасности Украины проводила обыски в одной из общественных организаций Черновцов в рамках дела о сепаратизме

В Хмельницкой области разоблачили на взятке прокурора Лозовой назначен главой Хмельницкой ОГА
Теги публикации: Хмельницкая область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь