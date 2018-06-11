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СБУ проводить обшуки в одній із громадських організацій Чернівців в рамках справи про сепаратизм

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 12:01
Фото: Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Фото: Фото: СБУ (ssu.gov.ua)

У Чернівцях проходять обшуки в ГО через ймовірні заклики до порушення територіальної цілісності

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) проводять обшуки в одній із громадських організацій Чернівців. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України проводять у Чернівцях слідчі дії в одній із громадських організацій, представники якої поширювали матеріали, що можуть містити заклики до порушення територіальної цілісності нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Повідомляється, що правоохоронці перевіряють інформацію щодо представників організації, які під час публічного заходу в Чернівцях демонстрували картографічні зображення території Чернівецької області у складі так званої "Великої Румунії".

Правоохоронці встановили, що вказані карти були надруковані для пропаганди "святкування" на території України 100-річчя створення "Великої Румунії".

Так, було встановлено, що учасники організації поширювали літературу з можливими закликами до "повернення" територій Північної Буковини, Північної Бессарабії та Південної Бессарабії до складу румунської держави.

Фото: виявлене в ході слідчих дій (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаєві поширюють заборонену символіку, яка ототожнюється з агресією Росії.

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Теги публікації: Служба безпеки України, Чернівці, обыск  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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