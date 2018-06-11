Він був завербований представниками ФСБ під час періодичних виїздів до Росії

У Хмельницькій області затримали учасника російського руху, який інспірував міжнаціональну ворожнечу та антиукраїнську пропаганду в інтересах країни-агресора. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України (СБУ).

Так, правоохоронці встановили, що мешканець Кам’янець-Подільського, перебуваючи в складі вищезгаданої організації, був завербований представниками Федеральної служби безпеки під час періодичних виїздів до Росії.

За завданням "кураторів" агітатор виготовляв листівки нібито від українських націоналістів із закликами до агресивних дій стосовно поляків, які проживають на території України. Вказані матеріали він отримував від "замовників" через Інтернет. Потім зловмисник поширював агітки у популярних серед іноземних туристів історичних та культурних місцях регіону.

Як повідомляється, оперативники спецслужби зафіксували, що агітатор також адміністрував спільноту в одній із соціальних мереж, через яку поширював матеріали щодо підтримки терористичних організацій "Л/ДНР" та виправдовував російську військову агресію проти України.

Фінансування злочинної діяльності зловмисника здійснювалось представниками спецслужб Російської Федерації (РФ) з використанням криптовалют.

Під час санкціонованого обшуку у помешканні фігуранта справи співробітники СБУ виявили матеріали з антипольською та проросійською пропагандою, а також комп’ютерну техніку із доказами протиправних дій.

У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 110 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що раніше сьогодні Служба безпека України проводила обшуки в одній із громадських організацій Чернівців в рамках справи про сепаратизм