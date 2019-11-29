В Хмельницкой области задержали группу вымогателей в предпринимателей

Фото: задержание злоумышленников (mvs.gov.ua)

Злоумышленников задержали во время передачи средств

В Хмельницкой области полицейские задержали преступную группу по вымогательству денег у предпринимателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД).

Полицейские получили информацию, что на территории области "работает" преступная группа, которая требует от предпринимателей денежные средства за беспрепятственное осуществление хозяйственной деятельности, а также помогает бизнесменам устранять конкурентов путем запугивания и "выбивания" из них несуществующих долгов. При этом в подтверждение "долгов" демонстрировали расписки, которые якобы были написаны предпринимателями.

В состав группы входило пятеро мужчин. Установлено, что в начале месяца они пришли к предпринимателю и сообщили, что он якобы задолжал 13,7 тысяч долларов США и должен их как можно быстрее вернуть. Опасаясь физической расправы и уничтожения имущества, предприниматель пообещал отдавать "долг" частями.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факт вымогательства и передачи денег злоумышленникам. Кроме того, было установлено и заказчика, который таким образом пытался избавиться от конкурента.

Сегодня, после получения части денежных средств, в том числе - 1 тыс. долларов, оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции, следователи ГУНП в Хмельницкой области при процессуальном руководстве прокуратуры Хмельницкой области с участием КОРД задержали организатора и участников ОПГ, а также заказчика. Полученные деньги участники преступной группы успели распределить между собой.

Фото: задержание злоумышленников (mvs.gov.ru)

Сейчас решается вопрос о задержании фигурантов в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщения им о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее ГБР задержали оперуполномоченного отдела мониторинга и зонального контроля Волынского управления Департамента внутренней безопасности Нацполіції Украины во время получения им 3 тыс. долларов взятки.

РБК-Украина писало, что СБУ блокировала в Харьковской области деятельность 22 группировок, которые занимались незаконной вырубкой леса и экологически опасной переработкой оптовых партий древесины.