У Хмельницькій області затримали групу вимагачів у підприємців

Фото: затримання зловмисників (mvs.gov.ua)

Зловмисників затримали під час передачі коштів

У Хмельницькій області поліцейські затримали злочинну групу за вимагання грошей у підприємців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Поліцейські отримали інформацію, що на території області "працює" злочинна група, яка вимагає від підприємців кошти за безперешкодне здійснення господарської діяльності, а також допомагає бізнесменам усувати конкурентів шляхом залякування та "вибивання" з них неіснуючих боргів. При цьому на підтвердження "боргів" демонстрували розписки, які нібито були написані підприємцями.

До складу групи входило п’ятеро чоловіків. Встановлено, що на початку місяця вони прийшли до підприємця та повідомили, що він начебто заборгував 13,7 тисяч доларів США і повинен їх якнайшвидше повернути. Побоюючись фізичної розправи і знищення майна, підприємець пообіцяв віддавати "борг" частинами.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували факт вимагання та передачу грошей зловмисникам. Крім того, було встановлено і замовника, який у такий спосіб намагався позбутися конкурента.

Сьогодні, після одержання частини коштів, зокрема - 1 тис. доларів, оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Нацполіції, слідчі ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури Хмельницької області за участю КОРД затримали організатора та учасників ОЗГ, а також замовника. Одержані гроші учасники злочинної групи встигли розподілити між собою.

Фото: затримання зловмисників (mvs.gov.ua)

Наразі вирішується питання щодо затримання фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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РБК-Україна писало, що СБУ блокувала у Харківській області діяльність 22 угруповань, які займалися незаконною вирубкою лісу та екологічно небезпечною переробкою оптових партій деревини.