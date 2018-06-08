В Хмельницкой области взяли под стражу семерых рэкетиров

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет

В Хмельницкой области суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей семи лицам, которых подозревают в рэкете. Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

"...мужчин подозревают в том, что по предварительному сговору между собой и другими неустановленными лицами, имея целью незаконное обогащение, разработали преступную схему получения денежных средств, которая заключается в вымогательстве и получении от всех водителей маршрутных автобусов, которые осуществляют пассажирские перевозки с автовокзала №5 г. Хмельницкого Хмельницкой области, денежных средств в сумме 25 грн. за въезд на территорию вышеуказанного автовокзала, а также посадку и высадку пассажиров", - говорится в сообщении.

Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Напомним, в Черновицкой области разоблачили группу телефонных мошенников, которой руководил заключенный.

Полицейские выяснили, что трое буковинцев в течение 2015-2018 годов выманивали у доверчивых граждан крупные суммы денег под предлогом освобождения родственников из полиции, которые якобы совершили уголовное преступление.