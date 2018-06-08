Социальные страницы
Курси валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Хмельницькій області взято під варту сімох рекетирів

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 12:43
Ілюстративне фото (torange.biz)
Ілюстративне фото (torange.biz)

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років

У Хмельницькій області суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою семи особам, яких підозрюють у рекеті. Про це повідомляє "Судова влада України".

"...чоловіки підозрюються в тому, що за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами, маючи на меті незаконне збагачення, розробили злочинну схему отримання грошових коштів, яка полягає у вимаганні та отриманні від усіх водіїв маршрутних автобусів, які здійснюють пасажирські перевезення з автовокзалу №5 м. Хмельницького Хмельницькій області, грошових коштів в сумі 25 грн. за в’їзд на територію вищевказаного автовокзалу, а також посадку та висадку пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.

Нагадаємо, у Чернівецькій області викрили групу телефонних шахраїв, якою керував в'язень.

Поліцейські з’ясували, що троє буковинців упродовж 2015-2018 років видурювали у довірливих громадян значні суми грошей під приводом звільнення з поліції родичів, котрі нібито скоїли кримінальне правопорушення.

У Дніпрі суддю відсторонили від посади через хабар У Львові чоловіка засудили до 2 років через неправдиве повідомлення про замінування
Теги публікації: мера пресечения, рэкет, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ
Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)
У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся