У Хмельницькій області взято під варту сімох рекетирів

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років

У Хмельницькій області суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою семи особам, яких підозрюють у рекеті. Про це повідомляє "Судова влада України".

"...чоловіки підозрюються в тому, що за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами, маючи на меті незаконне збагачення, розробили злочинну схему отримання грошових коштів, яка полягає у вимаганні та отриманні від усіх водіїв маршрутних автобусів, які здійснюють пасажирські перевезення з автовокзалу №5 м. Хмельницького Хмельницькій області, грошових коштів в сумі 25 грн. за в’їзд на територію вищевказаного автовокзалу, а також посадку та висадку пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.

Нагадаємо, у Чернівецькій області викрили групу телефонних шахраїв, якою керував в'язень.

Поліцейські з’ясували, що троє буковинців упродовж 2015-2018 років видурювали у довірливих громадян значні суми грошей під приводом звільнення з поліції родичів, котрі нібито скоїли кримінальне правопорушення.