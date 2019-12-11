В Хмельницькій області суддю виправдали від звинувачень в хабарі

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Справу слухали шість років

Суддю Деражнянського районного суду Хмельницької області виправдали від звинувачень в отримання неправомірної вигоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер".

У 2012 році до Деражнянського райсуду надійшла справа щодо обігу наркотиків. Обвинувачений у справі був рідним братом дружини друга і кума судді цього суду. Батько підсудного звернувся до зятя, щоб той поговорив із суддею і дізнався про можливість призначення покарання, не пов’язаного з позбавлення волі.

У свою чергу, суддя начебто вирішив використати цю ситуацію у своїх інтересах і заволодіти грошима чоловіка шляхом обману. Тому суддя нібито повідомив неправдиву інформацію, що домовився з іншим суддею і той погодився призначити покарання, не пов’язане із позбавленням волі за умови передачі йому 6 тис. доларів.

У березні 2013 суддя був затриманий. Його звинуватили у шахрайському заволодінні коштами і підбурюванні до передачі хабара.

"Суд виправдав особу за недоведеністю вини. Справа слухалася 6 років. Виправданий зберіг посаду судді", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, суд визнав, що підозру судді повідомила неуповноважена особа. Відтак суддя не набув статусу підозрюваного і не вважається притягнутим до кримінальної відповідальності.

Крім того, визнані недопустимими доказами всі результати негласних слідчих ( розшукових) дій. Зокрема, у матеріалах справи була відсутня ухвала слідчого судді про дозвіл на аудіо-, відеоконтроль особи під час передачі грошей.

Також суд вирішив, що мала місце провокація злочину, оскільки справу почали за заявою чоловіка, залежного від правоохоронців у зв’язку з кримінальним переслідуванням його сина, який потім відмовився від будь-яких претензій.

Раніше повідомлялося, що Дніпровський районний суд Києва виправдав екс-"беркутівця" Андрія Хандрикіна, якого звинувачували у катуванні активістів під час Революції Гідності.