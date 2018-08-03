У Хмельницькій області внаслідок вибуху постраждала дитина

Хлопець приїхав у гості до батька, який повернувся із зони АТО

Сьогодні, 3 серпня, у місті Старокостянтинів (Хмельницька область) внаслідок вибуху у житловому будинку постраждала дитина. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області.

Як зазначається, інцидент стався вранці. Хлопець приїхав у гості до батька, який повернувся із зони АТО. Сусіди почули звук, схожий на вибух, а згодом побачили підлітка, який вибіг у двір і просив викликати швидку допомогу.

"За попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби ГУНП Хмельницької області, у руках школяра вибухнув підривник УЗРГМ (універсальний запал ручної гранати модифікований)", - йдеться у повідомленні.

У хлопця травмована рука. На місці події продовжують працювати працівники поліції. Також правоохоронці встановлюють місце перебування батька, якого на момент трагедії вдома не було.

Нагадаємо, що вчора у Кам'янському вибухнув мікроавтобус з депутатом. Сам депутат залишився живий, проте сильно постраждав. Поліція кваліфікує справу як замах на вбивство.