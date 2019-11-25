В Хмельницкой области рейсовый автобус столкнулся с двумя автомобилями

В Хмельницкой области рейсовый автобус сообщением Познань-Скадовск попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с двумя легковыми автомобилями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

ДТП произошло в восемь часов утра вблизи села Вербка Летичевского района.

По предварительным данным, на трассе произошло столкновение автомобиля Volkswagen Touareg с Mercedes-Benz и рейсовым автобусом, который двигался по маршруту Познань-Скадовск.

В результате аварии травмы получил водитель автобуса и пассажирка Volkswagen Touareg. Им оказывается медицинская помощь.

В автобусе на момент столкновения находилось 50 пассажиров, все они граждане Украины. На данный момент никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что во Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием двух микроавтобусов.

РБК-Украина писало, что в Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием маршрутного автобуса и автомобиля, в результате три человека с травмами госпитализированы.