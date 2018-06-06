Злоумышленник требовал 8 тыс. гривен
В Хмельницкой области разоблачили на взятке прокурора. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.
Так, было установлено, что чиновник требовал неправомерную выгоду от местного жителя за содействие в решении вопроса о назначении ему наказания, не связанного с реальным лишением свободы.
Свои услуги злоумышленник оценил в восемь тысяч гривен.
Напомним, ранее сообщалось, что чиновника Государственной фискальной службы (ДФС) в Киевской области разоблачили правоохранители на взятке.