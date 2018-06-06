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В Хмельницкой области разоблачили на взятке прокурора

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 22:01
Фото: изъятые средства (npu.gov.ua)
Фото: изъятые средства (npu.gov.ua)

Злоумышленник требовал 8 тыс. гривен

В Хмельницкой области разоблачили на взятке прокурора. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Так, было установлено, что чиновник требовал неправомерную выгоду от местного жителя за содействие в решении вопроса о назначении ему наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

Свои услуги злоумышленник оценил в восемь тысяч гривен.

Фото: задержание прокурора и вилученіі средства
Сообщается, что фигуранта задержали во время получения оговоренной суммы взятки. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновника Государственной фискальной службы (ДФС) в Киевской области разоблачили правоохранители на взятке.

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Теги публикации: прокурор, взятка, Хмельницкая область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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