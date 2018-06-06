Социальные страницы
Курси валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Хмельницькій області викрили на хабарі прокурора

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 22:01
Фото: вилучені кошти (npu.gov.ua)
Фото: вилучені кошти (npu.gov.ua)

Зловмисник вимагав 8 тис. гривень

У Хмельницькій області викрили на хабарі прокурора. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

Так, було встановлено, що посадовець вимагав неправомірну вигоду від місцевого жителя за сприяння у вирішенні питання про призначення йому покарання, не пов’язаного з реальним позбавленням волі.

Свої послуги зловмисник оцінив у вісім тисяч гривень.

Фото: затримання прокурора та вилученіі кошти
Повідомляється, що фігуранта затримали під час одержання обумовленої суми хабара. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що посадовця Державної фіскальної служби (ДФС) у Київській області викрили правоохоронці на хабарі.

Під Києвом затримали військового на хабарі за включення до миротворчої місії СБУ затримала на хабарі двох керівників ДСНС у Києві
Теги публікації: прокурор, взятка, Хмельницкая область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Ви все одно не повірите": Вакарчук прокоментував чутки про президентство
Застрелився відомий український режисер і письменник
З'явився "розстрільний список" з 47 журналістів та блогерів
"Операція дуже дорога": Комарів закликав допомогти важкохворій дівчинці з Житомирської області
On Top