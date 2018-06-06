Зловмисник вимагав 8 тис. гривень
У Хмельницькій області викрили на хабарі прокурора. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.
Так, було встановлено, що посадовець вимагав неправомірну вигоду від місцевого жителя за сприяння у вирішенні питання про призначення йому покарання, не пов’язаного з реальним позбавленням волі.
Свої послуги зловмисник оцінив у вісім тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що посадовця Державної фіскальної служби (ДФС) у Київській області викрили правоохоронці на хабарі.