Зловмисник вимагав 8 тис. гривень

У Хмельницькій області викрили на хабарі прокурора. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

Так, було встановлено, що посадовець вимагав неправомірну вигоду від місцевого жителя за сприяння у вирішенні питання про призначення йому покарання, не пов’язаного з реальним позбавленням волі.

Свої послуги зловмисник оцінив у вісім тисяч гривень.

Фото: затримання прокурора та вилученіі кошти Повідомляється, що фігуранта затримали під час одержання обумовленої суми хабара. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що посадовця Державної фіскальної служби (ДФС) у Київській області викрили правоохоронці на хабарі.