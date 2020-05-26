В Хмельницкой области произошел пожар в многоэтажке, эвакуировали детей

Во вторник утром, 26 мая, в городе Нетишин Хмельницкой области произошел пожар в многоквартирном дома. Спасателям пришлось эвакуировать 6 человек, в их числе двое детей.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в 08:37 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на улице Высоцкого. На место отправились спасатели.

"На месте происшествия разведка установила, что горит квартира на девятом этаже, существует вероятность распространения огня на соседнее помещение, в котором находятся люди. Бойцы ГСЧС сразу приступили к спасению людей, параллельно с помощью автолестницы приступили к тушению пожара через балкон", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что возгорание площадью 23 кв. метров удалось ликвидировать в 09:00. Жертв в результате не было, но пришлось эвакуировать шесть человек, из которых двое - дети в возрасте 6 и 12 лет.

Напомним, вчера в Киеве из-за пожара эвакуировали людей из больницы, в которую доставляют больных COVID-19.

Позже главный врач больницы заявила об умышленном поджоге, а силовики начали уголовное производство.