В Хмельницкой области осудили 71-летнего мужчину за получение "карантинных" 8 тысяч гривен

Пожилой мужчина в период действия "красной" зоны карантина работал и получал зарплату в полном объеме. Таким образом не имел права претендовать на материальную помощь.

Однако он все равно подал заявления и незаконно получил 8 тысяч гривен из государственного бюджета.

"Признать виновным в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст. 190 УК Украины и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. На основании ст. 75 УК Украины освободить от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 (один) год", - говорится в решении суда.

Статья 75 УК Украины предусматривает то, что виновный пошел на сделку со следствием или же признал вину.