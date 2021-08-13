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В Хмельницкой области осудили 71-летнего мужчину за получение "карантинных" 8 тысяч гривен

Автор: Инна Собора

В Хмельницкой области 71-летний мужчина незаконно получил "карантинные" 8 тысяч гривен. Его приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Нетишинского городского суда.

Пожилой мужчина в период действия "красной" зоны карантина работал и получал зарплату в полном объеме. Таким образом не имел права претендовать на материальную помощь.

Однако он все равно подал заявления и незаконно получил 8 тысяч гривен из государственного бюджета.

"Признать виновным в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст. 190 УК Украины и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. На основании ст. 75 УК Украины освободить от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 (один) год", - говорится в решении суда.

Статья 75 УК Украины предусматривает то, что виновный пошел на сделку со следствием или же признал вину.

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