У Хмельницькій області засудили 71-річного чоловіка за отримання "карантинних" 8 тисяч гривень

Літній чоловік в період дії "червоної" зони карантину працював і отримував зарплату в повному обсязі. Таким чином не мав права претендувати на матеріальну допомогу.

Однак він все одно подав заяви і незаконно отримав 8 тисяч гривень з державного бюджету.

"Визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 СТ. 190 КК України та призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. На підставі ст.75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням строком на 1 (один) рік", - йдеться в рішенні суду.

Стаття 75 КК України передбачає те, що винний пішов на угоду зі слідством або ж визнав провину.